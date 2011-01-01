Фандеичев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Фандеичева Татьяна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Фандеичев Владимир
Мать ребёнка: Фандеичева Татьяна
Рождение ребёнка
?.05.2021
Дочь: Амалия
Мать ребёнка: Фандеичева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фандеичева Татьяна