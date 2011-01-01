Фандеичев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандеичев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Фандеичева Татьяна

Рождение ребёнка
2012

Сын: Фандеичев Владимир

Мать ребёнка: Фандеичева Татьяна

Рождение ребёнка
?.05.2021

Дочь: Амалия

Мать ребёнка: Фандеичева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фандеичева Татьяна

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