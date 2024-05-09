Каширина (Гречкина) Пилагея(Просковья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти29.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Гречкин Никифор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1938
Сын: Каширин Василий Федорович
Отец ребёнка: Каширин Федор Григорьевич
Смерть
29.02.1980
Новобекешевская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край