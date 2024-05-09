Каширина (Гречкина) Пилагея(Просковья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаширина (Гречкина) Пилагея(Просковья)

Каширина (Гречкина) Пилагея(Просковья)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

29.02.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Гречкин Никифор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1938

Сын: Каширин Василий Федорович

Отец ребёнка: Каширин Федор Григорьевич

Смерть
29.02.1980
Новобекешевская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.