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Сизов Николай Андреевич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

15.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Сизов Андрей Абрамович

Мать: Сизова Анна Васильевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
22.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сизова Светлана Леонтьевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Образование
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбовское военное училище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Светлана Леонтьевна

Кутаиси
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.2020
Германия, Ганновер
Причина смерти: Болезнь | Рак мочевого пузыря
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