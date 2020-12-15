Сизов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти15.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: Сизов Андрей Абрамович
Мать: Сизова Анна Васильевна
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
22.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сизова Светлана Леонтьевна
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик
Образование
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Тамбовское военное училище
Бракосочетание
Неизвестно
Кутаиси
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.2020
Германия, Ганновер
Причина смерти: Болезнь | Рак мочевого пузыря