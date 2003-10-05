Морозова (Четверня) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.?
Дата смерти05.10.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?
Отец: Четверня Яков Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1953
Сын: Морозов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.04.1957
Дочь: Третьякова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Владимирович
Смерть
05.10.2003