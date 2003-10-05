Морозова (Четверня) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Четверня) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.?

Дата смерти

05.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?

Отец: Четверня Яков Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1953

Сын: Морозов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
24.04.1957

Дочь: Третьякова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Владимирович

Смерть
05.10.2003
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