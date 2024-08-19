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Пушкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкин Иван Гаврилович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Елизарий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Фёдор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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