Анна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гарлачева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Петр Клементьевич

Отец ребёнка: Зеленков Клементий Яковлевич ???

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зеленкова Ольга Клементьевна

Отец ребёнка: Зеленков Клементий Яковлевич ???

Усть-Када, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Прибавила в документах 2 года к возрасту. По документам рождена в 1917, фактически в 1919
Рождение ребёнка
15.05.1921

Сын: Зеленков Анисим Клементьевич

Отец ребёнка: Зеленков Клементий Яковлевич ???

Смерть
Неизвестно

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