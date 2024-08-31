Анна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гарлачева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Петр Клементьевич
Отец ребёнка: Зеленков Клементий Яковлевич ???
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зеленкова Ольга Клементьевна
Отец ребёнка: Зеленков Клементий Яковлевич ???
Усть-Када, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Прибавила в документах 2 года к возрасту. По документам рождена в 1917, фактически в 1919
Рождение ребёнка
15.05.1921
Сын: Зеленков Анисим Клементьевич
Отец ребёнка: Зеленков Клементий Яковлевич ???
Смерть
Неизвестно