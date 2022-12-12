Хабибуллин Артур Минигазимович
Место рождения
Дата рождения09.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.2015
Рождение ребёнка
27.03.2016
Сын: Хабибуллин Айнар Артурович
Мать ребёнка: Хабибуллина Айгуль Рифатовна
Рождение ребёнка
13.03.2021
Сын: Хабибуллин Амирхан Артурович
Мать ребёнка: Хабибуллина Айгуль Рифатовна