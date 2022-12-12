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Хабибуллин Артур Минигазимович

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Место рождения

Истриково, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Истриково, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.09.2015

Жена: Хабибуллина Айгуль Рифатовна

Рождение ребёнка
27.03.2016

Сын: Хабибуллин Айнар Артурович

Мать ребёнка: Хабибуллина Айгуль Рифатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.2021

Сын: Хабибуллин Амирхан Артурович

Мать ребёнка: Хабибуллина Айгуль Рифатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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