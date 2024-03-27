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Суздальницкий Исай

Место рождения

Село Турунтаево, Бурятия, Россия

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

05.02.1975

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: Вассерман Иосиф Павлович

Мать: Вассерман (Суздальницкая) Лина (Инда) Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Мошкович) Сарра

Военная служба
Неизвестно
Суздальницкий Иссай Моисеевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва 12.02.1942 Иркутский РВК, Иркутская обл., Иркутский р-н Посмотреть на карте Последнее место службы 166 сп 2 ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Сарра

Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Сарра

Смерть
05.02.1975
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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