Фролова Антонина Ивановна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

02.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.05.2000

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