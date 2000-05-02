Фролова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти02.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.05.2000