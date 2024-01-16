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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1664
Сын: Панковых (паньков) Корнило Савин
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович
д. Титов Наволок Ентальской волости
Рождение ребёнка
После 1668
Сын: Панковых (паньков) Иван Савин
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович
д. Титов Наволок Ентальской волости
Рождение ребёнка
1673
Сын: Панковых (паньков) Симан (Семён ?) (Семён ?) Савин
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович
д. Титов Наволок Ентальской волости
Рождение ребёнка
1675
Сын: Панковых (паньков) Максим Савин
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович
д. Титов Наволок Ентальской волости