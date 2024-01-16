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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Панковых (паньков) Корнило Савин

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович

д. Титов Наволок Ентальской волости
Рождение ребёнка
После 1668

Сын: Панковых (паньков) Иван Савин

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович

д. Титов Наволок Ентальской волости
Рождение ребёнка
1673

Сын: Панковых (паньков) Симан (Семён ?) (Семён ?) Савин

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович

д. Титов Наволок Ентальской волости
Рождение ребёнка
1675

Сын: Панковых (паньков) Максим Савин

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Сава (Савва) Харитонович

д. Титов Наволок Ентальской волости
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