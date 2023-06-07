Gurba (Митропан) Ekaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurba (Митропан) Ekaterina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

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Дети

1951 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митропан Терентий

Мать: Митропан Анна Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1951

Сын: Gurba Vladimir

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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