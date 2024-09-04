Акулина Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1934
Сын: Аникушкин-Земсков Николай Илларионович
Отец ребёнка: Аникушкин-Земсков Илларион Иванович
Пензенская область, Наровчатский район, с Азарапино
Рождение ребёнка
05.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникушкин-Земсков Илларион Иванович
с Азарапино, Пензенская область Наровчатский район.
Смерть
Неизвестно