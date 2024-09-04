Акулина Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникушкин Илларион Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1934

Сын: Аникушкин-Земсков Николай Илларионович

Отец ребёнка: Аникушкин-Земсков Илларион Иванович

Пензенская область, Наровчатский район, с Азарапино
Рождение ребёнка
05.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникушкин-Земсков Илларион Иванович

с Азарапино, Пензенская область Наровчатский район.
Смерть
Неизвестно

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