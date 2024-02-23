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Ладыгин Георгий Гавриилович

Место рождения

д. Большой камн

Дата рождения

26.10.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904 ст.

Отец: Ладыгин Гавриил Иванов

Мать: Ладыгина Варвара Андреева

д. Большой камн
Отец Гавриил Иванов состоял на действительной службе рядовым.
Крещение
03.11.1904 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Шатохин Прохор Андреев и жена Тарасова Феодора Андреева, оба из д.Минино
Смерть
Неизвестно
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