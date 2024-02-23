Ладыгин Георгий Гавриилович
Место рожденияд. Большой камн
Дата рождения26.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1904 ст.
Отец: Ладыгин Гавриил Иванов
д. Большой камн
Отец Гавриил Иванов состоял на действительной службе рядовым.
Крещение
03.11.1904 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Шатохин Прохор Андреев и жена Тарасова Феодора Андреева, оба из д.Минино
Смерть
Неизвестно