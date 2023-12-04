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Никитин Василий Ильич

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Место рождения

Россия, Смоенская обл., д.Гнездово

Дата рождения

1893

Дата смерти

28.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Никитин (гутарев) Илья Никитич

Мать: не указана

Россия, Смоенская обл., д.Гнездово
Рождение ребёнка
1918

Сын: Никитин Александр

Мать ребёнка: Никитина Ефросинья Иосифовна

Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Рождение ребёнка
1920

Сын: Никитин Николай

Мать ребёнка: Никитина Ефросинья Иосифовна

Смоленская обл., Гнздово дер.
Рождение ребёнка
21.02.1923

Сын: Никитин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Ефросинья Иосифовна

Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Смерть
28.07.1978
Россия, Калининград
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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