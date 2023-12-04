Никитин Василий Ильич
Место рожденияРоссия, Смоенская обл., д.Гнездово
Дата рождения1893
Дата смерти28.07.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Никитин (гутарев) Илья Никитич
Россия, Смоенская обл., д.Гнездово
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никитин Александр
Мать ребёнка: Никитина Ефросинья Иосифовна
Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Рождение ребёнка
1920
Сын: Никитин Николай
Мать ребёнка: Никитина Ефросинья Иосифовна
Смоленская обл., Гнздово дер.
Рождение ребёнка
21.02.1923
Сын: Никитин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Ефросинья Иосифовна
Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Смерть
28.07.1978
Россия, Калининград
Причина смерти: Естественная смерть/старость