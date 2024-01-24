Федорова (Солопова) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветлова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуман Галина Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пентковский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Иван