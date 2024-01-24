Федорова (Солопова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Солопова) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солопов Алексей Михайлович

Мать: Солопова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветлова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуман Галина Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пентковский Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван

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