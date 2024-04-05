Енгалычева (Протасьева) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енгалычева (Протасьева) Надежда Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 02.06.1777 ст.

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Муж

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 02.06.1777 ст.

Отец: Протасьев Фёдор Михайлович

Мать: Протасьева Анна Васильевна

Восприемник
25.08.1818 ст.
Москва, город федерального значения Москва
14 августа 1818 г. в доме бригадира Андрея Петровича Сытина у живущего по найму дома статского советника и кавалера Михаила Феодоровича Протасьева родился сын Александр. Крещён августа 25 дня. Воспри... Показать все
Бракосочетание
До 1818

Муж: Енгалычев Парфений Николаевич

Смерть
1840
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