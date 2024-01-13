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Миннигалеев Ильдус Назипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1991

Сын: Миннигалеев Ильгиз Ильдусович

Мать ребёнка: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1998

Сын: Миннигалеев Ильназ Ильдусович

Мать ребёнка: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.2010

Сын: Миннигалеев Рамиль Ильдусович

Мать ребёнка: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна

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