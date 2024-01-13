Миннигалеев Ильдус Назипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1991
Сын: Миннигалеев Ильгиз Ильдусович
Мать ребёнка: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1998
Сын: Миннигалеев Ильназ Ильдусович
Мать ребёнка: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.2010
Сын: Миннигалеев Рамиль Ильдусович
Мать ребёнка: Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна