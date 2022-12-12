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Нажип Сахаутдинов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахаутдин Мухаметшарипов

Мать: Махтума

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаммат Нажипович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райса Нажиповна

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухтар Нажипович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муккур Нажипович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмуза Нажиповна

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малика Нажиповна

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василь Нажипович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагап Нажипович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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