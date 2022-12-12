Нажип Сахаутдинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сахаутдин Мухаметшарипов
Мать: Махтума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаммат Нажипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райса Нажиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухтар Нажипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муккур Нажипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмуза Нажиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малика Нажиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василь Нажипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагап Нажипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно