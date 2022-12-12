Чернышов Серафим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти08.03.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Чернышов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Козлова Мария Серафимовна
Мать ребёнка: Чернышова Екатерина Акимовна
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чернышов Николай Серафимович
Мать ребёнка: Чернышова Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Екатерина Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1962