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Чернышов Серафим Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

08.03.1962

Пол

Мужской

Отец

До 1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Чернышов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Козлова Мария Серафимовна

Мать ребёнка: Чернышова Екатерина Акимовна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чернышов Николай Серафимович

Мать ребёнка: Чернышова Екатерина Акимовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Екатерина Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Екатерина Акимовна

Смерть
08.03.1962
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