Асонов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асонов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Г. Москва

Дата рождения

26.09.1927

Дата смерти

02.01.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Г. Москва
Рождение ребёнка
02.04.1955

Сын: Асонов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Асонова Капиталина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асонова Капиталина Федоровна

Смерть
02.01.1983
Г. Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище в Москве
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