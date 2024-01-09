Асонов Владимир Сергеевич
Место рожденияГ. Москва
Дата рождения26.09.1927
Дата смерти02.01.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Г. Москва
Рождение ребёнка
02.04.1955
Сын: Асонов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Асонова Капиталина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1983
Г. Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище в Москве