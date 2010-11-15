Гусева (Караштина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Караштина) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1948

Дата смерти

15.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1948

Отец: Караштин Александр Прокопьевич

Мать: Караштина Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1973

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Александр Сергеевич

Смерть
15.11.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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