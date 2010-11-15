Гусева (Караштина) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1948
Дата смерти15.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1948
Рождение ребёнка
12.11.1973
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область