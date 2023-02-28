Тимошкин (Timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошкин (Timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich)

Тимошкин (Timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich)

avatar

Место рождения

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.07.1909

Дата смерти

Около 01.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1909

Отец: Тимошкин Прокопий Николаевич

Мать: Тимошкина Федосья

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.11.1928

Жена: Тимошкина Акулина Васильевна

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1933

Сын: Тимошкин Виктор

Мать ребёнка: Тимошкина Акулина Васильевна

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1941

Дочь: Нечаева Мария

Мать ребёнка: Тимошкина Акулина Васильевна

Смерть
Около 01.07.1944
Зап. окраина села Клепчаны Озеровский район Минской области
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close