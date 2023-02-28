Тимошкин (Timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich)
Место рождения
Дата рождения14.07.1909
Дата смертиОколо 01.07.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1909
Отец: Тимошкин Прокопий Николаевич
Мать: Тимошкина Федосья
Бракосочетание
23.11.1928
Рождение ребёнка
24.12.1933
Сын: Тимошкин Виктор
Мать ребёнка: Тимошкина Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1941
Дочь: Нечаева Мария
Мать ребёнка: Тимошкина Акулина Васильевна
Смерть
Около 01.07.1944
Зап. окраина села Клепчаны Озеровский район Минской области
Причина смерти: На войне