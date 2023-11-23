(Голиков) Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Голиков) Мария Иванова
Отец ребёнка: Голиков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Голиков Павел Иванов
Отец ребёнка: Голиков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Голиков) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Голиков Иван Михайлов
Смерть
Около 1820