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(Голиков) Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Голиков) Мария Иванова

Отец ребёнка: Голиков Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Голиков Павел Иванов

Отец ребёнка: Голиков Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Голиков) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Голиков Иван Михайлов

Смерть
Около 1820

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