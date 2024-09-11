Дубровский Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения30.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923
Отец: Дубровский Константин Павлович
Мать: Дубровская Мария
Отдел актов гражданского состояния при Почитанском ВИК. | № общий- 6 для мужчин -5. Дата запист 5.01.1924. Пол- мужской. Дубровский Виктор. Число и месяц рождения- 30.12.1923 г. Место рождения - Томск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно