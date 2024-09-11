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Дубровский Виктор Константинович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

30.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1923

Отец: Дубровский Константин Павлович

Мать: Дубровская Мария

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Отдел актов гражданского состояния при Почитанском ВИК. | № общий- 6 для мужчин -5. Дата запист 5.01.1924. Пол- мужской. Дубровский Виктор. Число и месяц рождения- 30.12.1923 г. Место рождения - Томск... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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