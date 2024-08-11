Гордеева Людмила Павловна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения21.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Анатолий Семенович
Смерть
Неизвестно