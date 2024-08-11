Гордеева Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеева Людмила Павловна

Гордеева Людмила Павловна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

21.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Гордеев Анатолий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
29.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Анатолий Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.