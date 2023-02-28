Гужов Матвей Назарович
Место рождения
Дата рождения1841 или 1844 ст.
Дата смерти06.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1844 ст.
Отец: Гужов Назар Артемьевич
Мать: Гужова Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
29.10.1879 ст.
Мать ребёнка: Гужова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гужова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гужов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Гужова Наталья Ильинична
Смерть
06.03.1916 ст.