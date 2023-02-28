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Гужов Матвей Назарович

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841 или 1844 ст.

Дата смерти

06.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1844 ст.

Отец: Гужов Назар Артемьевич

Мать: Гужова Федосья Федоровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1879 ст.

Сын: Гужов Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Гужова Наталья Ильинична

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Симеон Матвеевич

Мать ребёнка: Гужова Наталья Ильинична

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Гужова Наталья Ильинична

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.03.1916 ст.
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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