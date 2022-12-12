Лукшина (Сорокина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1965
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1965
Отец: Сорокин Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукшин Павел Иванович
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
27.07.1988
Дочь: Лукшина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Лукшин Павел Иванович
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1993
Дочь: Лукшина Виктория Павловна
Отец ребёнка: Лукшин Павел Иванович
Мадаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно