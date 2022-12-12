Лукшина (Сорокина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина (Сорокина) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.
1993 г.р.

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1965

Отец: Сорокин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукшин Павел Иванович

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
27.07.1988

Дочь: Лукшина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Лукшин Павел Иванович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1993

Дочь: Лукшина Виктория Павловна

Отец ребёнка: Лукшин Павел Иванович

Мадаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукшин Павел Иванович

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