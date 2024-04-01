Танхельсон Alexander
Место рожденияKharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
Дата рождения13.02.1934
Дата смерти27.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1934
Отец: Танхельсон Гирш
Мать: Танхельсон Регина
Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
15.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Танхельсон Мара
самарканд
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1500005_576221851_576221851/alexander-tanchelson?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-1000001_190830302_190830302/александр-танхе... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1500005_576221851_576221851/alexander-tanchelson?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-1000001_190830302_190830302/александр-танхе... Показать все
Смерть
27.12.1993
Ташкент
Похороны
Неизвестно
Ташкент