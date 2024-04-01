Танхельсон Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танхельсон Alexander

Место рождения

Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine

Дата рождения

13.02.1934

Дата смерти

27.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1934

Отец: Танхельсон Гирш

Мать: Танхельсон Регина

Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
15.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танхельсон Мара

самарканд
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1500005_576221851_576221851/alexander-tanchelson?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-1000001_190830302_190830302/александр-танхе... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Anton Selivanov Family Site | https://www.myheritage.com/person-1500005_576221851_576221851/alexander-tanchelson?lang=RU | https://www.myheritage.com/person-1000001_190830302_190830302/александр-танхе... Показать все
Смерть
27.12.1993
Ташкент
Похороны
Неизвестно
Ташкент
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