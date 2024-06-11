Атясова Ефросинья Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Атясова Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атясов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.

Дочь: Атясова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Атясов Василий Васильевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1884 ст.

Дочь: Зорькина (Атясова) Степанида (Стефанида) Васильевна

Отец ребёнка: Атясов Василий Васильевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Дочь: Атясова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Атясов Василий Васильевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.11.1896 ст.
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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