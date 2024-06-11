Атясова Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.
Дочь: Атясова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Атясов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1884 ст.
Дочь: Зорькина (Атясова) Степанида (Стефанида) Васильевна
Отец ребёнка: Атясов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Дочь: Атясова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Атясов Василий Васильевич
Смерть
18.11.1896 ст.