Артамонова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов ?

Отец ребёнка: Артамонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Лев

Отец ребёнка: Артамонов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Михаил

Смерть
Неизвестно

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