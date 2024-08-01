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Черненко Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненко Иван

Мать: Черненко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Акилина

Рождение ребёнка
1898

Сын: Черненко Иван

Мать ребёнка: Черненко Акилина

Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: (Черненко) Доминика

Мать ребёнка: Черненко Акилина

Рождение ребёнка
24.05.1902

Сын: Черненко Степан

Мать ребёнка: Черненко Акилина

Рождение ребёнка
06.09.1907

Сын: Черненко Иван

Мать ребёнка: Черненко Акилина

Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: (Черненко) Анастасия

Мать ребёнка: Черненко Акилина

Смерть
Неизвестно

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