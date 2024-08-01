Черненко Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черненко Иван
Мать: Черненко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненко Акилина
Рождение ребёнка
1898
Сын: Черненко Иван
Мать ребёнка: Черненко Акилина
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: (Черненко) Доминика
Мать ребёнка: Черненко Акилина
Рождение ребёнка
24.05.1902
Сын: Черненко Степан
Мать ребёнка: Черненко Акилина
Рождение ребёнка
06.09.1907
Сын: Черненко Иван
Мать ребёнка: Черненко Акилина
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: (Черненко) Анастасия
Мать ребёнка: Черненко Акилина
Смерть
Неизвестно