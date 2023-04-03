Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1761

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Ксения Макарова

Смерть
1761
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