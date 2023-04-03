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Евдокия Васильева
Евдокия Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1761
Пол
Женский
Отец
Василий Евдокимов
1742 г.р.
Мать
Ксения Макарова
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Василий Евдокимов
Мать:
Ксения Макарова
Смерть
1761
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