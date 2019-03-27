Катков Рудольф Александрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1926
Дата смерти27.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1926
Рождение ребёнка
05.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каткова Раиса Ароновна
г. Кронштадт
Рождение ребёнка
15.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каткова Раиса Ароновна
г. Красноармейск МО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каткова Раиса Ароновна
Смерть
27.03.2019
г. Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище