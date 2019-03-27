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Катков Рудольф Александрович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

09.03.1926

Дата смерти

27.03.2019

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1926

Отец: Катков Александр Николаевич

Мать: Каткова Эсфирь Давидовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каткова Раиса Ароновна

г. Кронштадт
Рождение ребёнка
15.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каткова Раиса Ароновна

г. Красноармейск МО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Раиса Ароновна

Смерть
27.03.2019
г. Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище
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