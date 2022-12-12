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Порохов Сергей Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

30.01.1912 ст.

Дата смерти

24.02.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912 ст.

Отец: Порохов Павел Александрович

Мать: Порохова Елизавета Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп.60. Д. 14 (Метрические книги церквей города Вологды за 1912 год: Цареконстантиновская церковь). Л. 164 об. Воспреемник: «крестьянский сын Вологодской губернии и уезда, Вепревской воло... Показать все
Смерть
24.02.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп.60. Д. 14 (Метрические книги церквей города Вологды за 1912 год: Цареконстантиновская церковь). Л. 189 об. Причина смерти: «от слаборождения». Возраст: 1 месяц.
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