Любимов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Любимов Григорий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Любимов Тимофей Никитович

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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