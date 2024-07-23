Корзникова Анна Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1836
Сын: Корзников Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрёна (Матрона) Прокопьевна
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корзников Егор Прокопьевич
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корзников Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно