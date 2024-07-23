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Корзникова Анна Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1836

Сын: Корзников Тимофей Прокопьевич

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрёна (Матрона) Прокопьевна

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1847

Сын: Корзников Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корзников Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Семёнович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно

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