Т П У — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТ П У

Т П У

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиногентова -Целовальникова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маринина - Целовальникова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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