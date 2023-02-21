Акпанбетов Булеген Давлетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акпанбетов Булеген Давлетович

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Место рождения

Карагандинская обл., пос. Карсакпаш

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карагандинская обл., пос. Карсакпаш
Рождение ребёнка
01.01.1946

Сын: Акпанбетов Владимир Булегенович

Мать ребёнка: Акпанбетова Дарья (Дора) Вячеславовна

Украинская ССР, г. Кобеляки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акпанбетова Дарья (Дора) Вячеславовна

Смерть
Неизвестно
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