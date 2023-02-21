Акпанбетов Булеген Давлетович
Место рожденияКарагандинская обл., пос. Карсакпаш
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Карагандинская обл., пос. Карсакпаш
Рождение ребёнка
01.01.1946
Сын: Акпанбетов Владимир Булегенович
Мать ребёнка: Акпанбетова Дарья (Дора) Вячеславовна
Украинская ССР, г. Кобеляки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно