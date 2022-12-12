Гиляровский Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1855
Дата смерти01.10.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860 по 1871
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1881 по 1935
Смерть
01.10.1935