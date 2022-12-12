Гиляровский Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиляровский Владимир Алексеевич

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Место рождения

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.12.1855

Дата смерти

01.10.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Сяма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1871
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1881 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1935
Москва, город федерального значения Москва
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