Шмелёва (Башкирова) Наталья
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1982
Отец: Башкиров Александр
Россия
Бракосочетание
04.06.2004
г. Владимир
Рождение ребёнка
30.10.2004
Сын: Шмелёв Дмитрий
Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Николаевич
г. Владимир
Рождение ребёнка
17.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Николаевич
г. Владимир
Место жительства
Неизвестно