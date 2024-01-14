Шмелёва (Башкирова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Башкирова) Наталья

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.11.1982

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1982

Отец: Башкиров Александр

Мать: Башкирова Татьяна Михайловна

Россия
Бракосочетание
04.06.2004

Муж: Шмелёв Алексей Николаевич

г. Владимир
Рождение ребёнка
30.10.2004

Сын: Шмелёв Дмитрий

Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Николаевич

г. Владимир
Рождение ребёнка
17.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмелёв Алексей Николаевич

г. Владимир
Место жительства
Неизвестно
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