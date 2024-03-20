Щегловская (Ерошенко) Аксинья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерошенко Терентий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрущёва, Артюхова Пелагея Тарасовна
Отец ребёнка: Щегловский Тарас Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегловский Пётр Тарасович
Отец ребёнка: Щегловский Тарас Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно