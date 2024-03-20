Щегловская (Ерошенко) Аксинья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегловская (Ерошенко) Аксинья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерошенко Терентий Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрущёва, Артюхова Пелагея Тарасовна

Отец ребёнка: Щегловский Тарас Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегловский Пётр Тарасович

Отец ребёнка: Щегловский Тарас Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегловский Тарас Трофимович

Смерть
Неизвестно
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