Мякишева (Петухова) Ирина Андреевна
Место рожденияКировская область, Нолинский район, д.Мохири
Дата рождения17.04.1928
Дата смерти07.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская область, Нолинский район, д.Мохири
Рождение ребёнка
28.04.1959
Дочь: Дудырева Александра Афонасьевна
Отец ребёнка: Дудырев Афонасий Никитьевич
д.Лысняги Сунского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2007