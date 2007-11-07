Мякишева (Петухова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишева (Петухова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Кировская область, Нолинский район, д.Мохири

Дата рождения

17.04.1928

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская область, Нолинский район, д.Мохири
Рождение ребёнка
28.04.1959

Дочь: Дудырева Александра Афонасьевна

Отец ребёнка: Дудырев Афонасий Никитьевич

д.Лысняги Сунского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудырев Афонасий Никитьевич

Смерть
07.11.2007
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