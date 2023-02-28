Перетягина (Король) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перетягина (Король) Галина

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Место рождения

Самбор, Львівська область

Дата рождения

05.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1968

Отец: Король Иван

Мать: Король Мария

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
20.05.1987

Дочь: Король-Черных Олеся

Отец ребёнка: Перетягин Николай

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.03.1994

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Перетягин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перетягин Николай

Воркута, Воркута, Республика Коми
Воркута, Россия
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