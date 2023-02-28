Перетягина (Король) Галина
Место рождения
Дата рождения05.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1968
Отец: Король Иван
Мать: Король Мария
Рождение ребёнка
20.05.1987
Дочь: Король-Черных Олеся
Отец ребёнка: Перетягин Николай
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.03.1994
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Перетягин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перетягин Николай
Воркута, Воркута, Республика Коми
Воркута, Россия