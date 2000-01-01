(Глушков) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глушков) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Глушков Макар

Мать: Екатерина

Смерть
1940
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