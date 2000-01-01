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(Глушков) Мария
(Глушков) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
1940
Пол
Женский
Отец
Глушков Макар
1831 г.р.
Мать
(Буркова) Екатерина
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Глушков Макар
Мать:
Екатерина
Смерть
1940
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