Безверхова (Умнова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхова (Умнова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.05.1916

Дата смерти

23.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1946

Муж: Безверхий Иван Григорьевич

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
1946
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Разыскала через Полину Ивана Григорьевича и вышла замуж
Рождение ребёнка
01.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Иван Григорьевич

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Иван Григорьевич

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Николай Иванович

Эвакуация
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
отправили в эвакуацию, работала в отделе кадров Челябинского металлургического завода
Работа или профессия
Неизвестно
мастер на ковро-ткацкой фобрике в Дубовке (бывшая госконюшня)
Работа или профессия
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Работала в секторе учёта Краснооктябрьского райкома партии г. Сталинграда
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Жила в Одессе, работала инструктором сектора учёта Долгановского райкома партии
Смерть
23.06.2007
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
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