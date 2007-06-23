Безверхова (Умнова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.05.1916
Дата смерти23.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1916
Бракосочетание
1946
Место жительства
1946
Разыскала через Полину Ивана Григорьевича и вышла замуж
Рождение ребёнка
01.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безверхий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безверхий Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Эвакуация
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
отправили в эвакуацию, работала в отделе кадров Челябинского металлургического завода
Работа или профессия
Неизвестно
мастер на ковро-ткацкой фобрике в Дубовке (бывшая госконюшня)
Работа или профессия
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Работала в секторе учёта Краснооктябрьского райкома партии г. Сталинграда
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Жила в Одессе, работала инструктором сектора учёта Долгановского райкома партии
Смерть
23.06.2007