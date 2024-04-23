Иосиф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Хрисанфовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1872
Дочь: Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Макар Иосифович
Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Семён Иосифович
Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Георгий Иосифович
Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна
Рождение ребёнка
11.09.1883
Сын: Корнилий Иосифович
Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна
Рождение ребёнка
13.05.1886
Дочь: Гликерия Иосифовна
Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд