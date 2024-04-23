Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Хрисанфовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1872

Дочь: Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Макар Иосифович

Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Семён Иосифович

Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1883

Сын: Корнилий Иосифович

Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1886

Дочь: Гликерия Иосифовна

Мать ребёнка: Мария Хрисанфовна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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