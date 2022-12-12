Бахвалова (Меднова) Полина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахвалова (Меднова) Полина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Меднов Андрей Игнатович

Мать: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Бракосочетание
После 1945

Муж: Бахвалов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахвалова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Бахвалов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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