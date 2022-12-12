Бахвалова (Меднова) Полина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Бракосочетание
После 1945
Муж: Бахвалов Сергей
Место жительства
С 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахвалова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Бахвалов Сергей
Смерть
Неизвестно