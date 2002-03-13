Чичикал (Ромашкова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти13.03.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Ромашков Филипп Кузьмич
Мать: Ромашкова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Чичикал Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович
Рождение ребёнка
03.01.1952
Дочь: Чичикал Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович
Рождение ребёнка
25.01.1956
Дочь: Чичикал Галина Ивановна
Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович
Рождение ребёнка
07.03.1962
Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович
Рождение ребёнка
28.04.1963
Дочь: Харитонова (Чичикал) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович
Рождение ребёнка
26.10.1965
Сын: Чичикал Александр Иванович
Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович
Смерть
13.03.2002