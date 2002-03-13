Чичикал (Ромашкова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичикал (Ромашкова) Анна Филипповна

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Место рождения

Холмечь, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

13.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ромашков Филипп Кузьмич

Мать: Ромашкова Мария Павловна

Холмечь, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичикал Иван Станиславович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Чичикал Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович

Рождение ребёнка
03.01.1952

Дочь: Чичикал Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович

Рождение ребёнка
25.01.1956

Дочь: Чичикал Галина Ивановна

Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович

Рождение ребёнка
07.03.1962

Сын: Чичикал Василий Иванович

Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович

Алтухово, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.04.1963

Дочь: Харитонова (Чичикал) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович

Алтухово, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
26.10.1965

Сын: Чичикал Александр Иванович

Отец ребёнка: Чичикал Иван Станиславович

Смерть
13.03.2002

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