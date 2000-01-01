Вшивцева (Зворыгиных) Наталья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Зворыгиных) Наталья Фомина

Вшивцева (Зворыгиных) Наталья Фомина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Палкина Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вшивцев Никита Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1736

Сын: Вшивцев Карп Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Пуртова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Калина Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Никитин

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1774
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close