Вшивцева (Зворыгиных) Наталья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Палкина Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Пуртова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вшивцев Иван Никитин
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1774