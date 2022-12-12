Чугунова (Смородинова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смородинов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шепелева Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1918
Сын: Чугунов Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Чугунов Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чугунов Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Украина,с.Михайлово-Лукашово,Запорожская обл.,Вольнянский р-н.