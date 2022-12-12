Чугунова (Смородинова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Смородинова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смородинов Михаил

Мать: не указана

Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шепелева Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
04.12.1918

Сын: Чугунов Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович

Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чугунов Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Чугунов Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Чугунов Митрофан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Митрофан Петрович

Смерть
1948
Украина,с.Михайлово-Лукашово,Запорожская обл.,Вольнянский р-н.
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